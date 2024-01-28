“استمتع بمشاهدة الحياة البرية” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجوده عالية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من اهم القنوات فى الوطن العربى، حيث تقوم بعرض الكثير من الأفلام الوثائقية حول الكثير من الحياة البرية، لذلك دائما ما يبحث الكثير عن التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، ومن خلال هذا المقال سنعرض اليكم بالتفصيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وطريقة تثبيت التردد على الجهاز الخاص بك.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تحرص قناة ناشينول جيوغرافيك دائما على عرض الكثير من الأفلام الوثائقية حول الكثير من الحيوانات بمختلف أنواعها، كما انها تقوم بنقل حياة الحيوانات وكيفية التأقلم مع البيئة الخاصة بهم، كما انها تقوم ايضا بتصوير مراحل نمو النباتات بالأضافة الى تصوير المناظر الطبيعية، وتتميز ايضا القناة ناشيونال جيوغرافيك بنعرض محتواها بجوده عالية من حيث الصور والصورة، كما يمكن مشاهدة القناة من قبل جميع افراد الاسرة فهى تضيف الكثير من المعلومات للأطفال والكبار.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11226.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الحودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

برامج تعرض عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك

برنامج الحياة البرية.

برنامج كارثية.

برنامج وقائع وأحداث.

برنامج سوبر كارز.

برنامج كام تساوي قطع سيارتك.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الجاهز الخاص بك