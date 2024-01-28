“الليلة اتفرج بالمجان” القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر والكونغو فى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2024

تزايد الاهتمام المتزايد بالحصول، على ترددات القنوات المجانية التي ستنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، ياتي هذا الاهتمام بعدما فشلت قناة الجزائرية الارضية المفتوحة على النايل سات، في نقل هذه المباراة المنتظرة في دور الستة عشر من بطولة كاس امم افريقيا لكرة القدم، تبعد تاهل منتخب مصر الى دور الستة عشر، في بطولة كاس الامم الإفريقية، يبحث العديد من عشاق الرياضة وخاصة كرة القدم، عن القنوات التي ستنقل مباراة المنتخب المصري ضد منتخب الكونغو في هذا الدور، يشتد الاهتمام بالقنوات المجانية والمشفرة التي ستقوم ببث المباراة، وسنقدم لكم قائمة بجميع القنوات الناقلة للمباراة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

سيتم لعب مباراة منتخب مصر ومنتخب جمهورية الكونغو، في دور الستة عشر من بطولة امم افريقيا في يوم الاحد، الموافق 28 يناير 2024، ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، ستقام المباراة على استاد لوران بوكو، وستنقل المباراة عبر قناة belN AFCON 1، وسيتم التعليق عليها بواسطة محمد علي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو 2024 اليوم

للمشاهدين الراغبين في متابعة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في بطولة كاس امم افريقيا، هناك عدد من القنوات المجانية التي ستقوم بنقل المباراة، ويمكن مشاهدتها بسهولة. اليكم قائمة بالقنوات المذكورة:

1. قناة TVT التوجولية (مفتوحة) على قمر يوتلسات 9 شرق.

– التردد: 11900

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

2. قنوات TV 5.8 (مفتوحة) على قمر تركسات 42 شرقًا.

– التردد: 12356 H

– معدل الترميز: 7100

– التردد: 12346 H

– معدل الترميز: 9600

3. قناة Ortb البينينية (مفتوحة) على قمر يوتلسات 9 شرق.

– التردد: 11900

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

4. قناة TRT (مفتوحة) على قمر يوتلسات 7 شرق.

– التردد: 11900

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

5. قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) على قمر يوتلسات 9 شرق.

– التردد: 11900

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

تلك القنوات متاحة بشكل مجاني ولا تتطلب اشتراكًا لمشاهدة المباراة. يمكنكم ضبط استقطاب القمر وتردد القناة المناسبة على جهاز الاستقبال الخاص بكم للاستمتاع بمشاهدة المباراة بكل سهولة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة منتخب الكونغو اليوم

من المتوقع ان يحتفظ منتخب مصر بتشكيلته نفسها في مباراته القادمة امام منتخب الكونغو الديمقراطية، باستثناء حارس المرمى، حيث سيحل محمد ابو جبل بدلا من محمد الشناوي، تتكون التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر من اللاعبين التاليين:

– محمد أبو جبل

– محمد عبد المنعم

– محمد هاني

– أحمد حجازي

– أحمد فتوح

– حمدي فتحي

– مروان عطية

– إمام عاشور

– أحمد سيد زيزو

– مصطفى محمد

– عمر مرموش

على مقاعد البدلاء، قد يجلس كلًا من:

– مصطفى فتحي

– محمد حمدي ذكي

– محمود كهربا

– محمود تريزيجية

– محمد صبحي

– محمد النني

– علي جبر

– ياسر إبراهيم

– أحمد حسن كوكا

– مهند لاشين