اضبط تردد قناة بي إن سبورت ماكس bein sports max 2024 الناقلة مباراة مصر والكونغو في دور الـ 16 كأس أمم افريقيا

يتزايد الطلب على تردد قناة بي إن سبورت ماكس الجديدة، التي تمتلك حقوق بث بطولة امم افريقيا حيث تعد قناة بي إن سبورت ماكس واحدة من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي، وهي تحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق كرة القدم وتتميز القناة بتقديمها لمحتوى رياضي مميز، يشمل أبرز مباريات كرة القدم المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التحليلات والبرامج المتخصصة.

قناة بي إن سبورت ماكس bein sports max 2024

قناة بي إن سبورت ماكس bein sports max 2024 هي قناة رياضية مشهورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تبث مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية الحية والمباشرة، منها الدوريات الأوروبية الكبرى الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال إفريقيا وكأس الأمم الإفريقية ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا: أهم البطولات لكرة القدم في آسيا.

تردد قنوات beIN Sports HD Max الجديدة 2024

يمكن القيام بضبط تردد قناة بي ان سبورت علي العديد من الاقمار الصناعية وسوف نوضح ذلك بالتفصيل حيث من المنتظر أن تذيع مباراة مصر وغانا علي الهواء مباشرة

تردد قناة beIN Sports Max 1 على نايل سات

التردد:12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة beIN Sports Max 2 على نايل سات

التردد:12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة beIN Sports Max 3 على نايل سات

التردد:11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة beIN Sports Max 4 على نايل سات