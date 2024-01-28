تفعيل رابط نتائج سنوات النقل| ازاي تعـرف نتائج الطلاب موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

بعد انتظار دام طويلا قد تم الإعلان عن نتائج سنوات النقل في محافظة القاهرة وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع معدلات البحث الحالي من قبل طلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسية داخل محافظة القاهرة عن النتائج، لا سيما أن النتائج الخاصة بالصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي قد تم ظهورها على موقع الرسمي الخاص بالنتائج عبر بوابة التعليم الأساسي، ومنها وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون حول كيفية التعرف على هذه النتائج باختلاف المرحلة الدراسية.

نتائج سنوات النقل

لقد أصبح بإمكان جميع طلاب مراحل التعليم الأساسي داخل محافظة القاهرة أن يتعرفوا على كل نتيجة على حدة تبعا للمرحلة الدراسية التابع لها الطالب، حيث أعلنت الجهات المسؤولة عن النتائج أن نتائج سنوات النقل أصبحت متاحة من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسية.

ومن هنا وجدنا أن هناك الكثير من أولياء الأمور وكذلك الطلاب يتساءلون حول طريقة التعرف على نتائج سنوات النقل والتي تتم من خلال الخطوات التالية

أولا يتم تسجيل الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي في القاهرة.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به من حيث الاسم والرقم القومي.

بعد ذلك عليه تحديد المرحلة الدراسية المنتمي إليها

ثم بعد ذلك يحدد المركز التابع له

بعدها عليه اختيار الفصل الدراسي الأول.

ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر أمامه على الشاشة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

على الرغم من ارتفاع معدلات بحث مختلف الطلاب داخل محافظة القاهرة حول نتائج سنوات النقل إلا أننا وجدنا أن هناك الكثير بالفعل من طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية في القاهرة يتساءلون حول تفاصيل النتيجة، حيث ارتفع البحث عن موعد إعلان النتيجة وهل ظهرت بالفعل كما أعلنت بعض المواقع.

ومنها وجدنا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قد أكدت على أنه حتى الآن لم يتم رفع الدرجات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، وعلى جميع الطلاب تحرى الدقة وانتظار موعد الإعلان الرسمي والذي سوف يتم وضعه على موقع الوزارة الرسمي.