شاهد مبارة مصر والكونغو.. عبر تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 بجودة عالية HD

عشاق الساحرة المستديرة إليكم تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 عبر النايل سات، حيث تعد هذه القناة من افضل القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية النسخة 34، ومن المنتظر أن تبث القناة مباراة المنتخب المصري ونظيره الكونغو الديمقراطي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، والتي تعد أولى مباريات الدور 16.

تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024

يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة أبرز مباريات البطولة من خلال ضبط تردد قناة الجزائرية الرياضية 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يخوض منتخب غينيا الاستوائية ومنتخب غينيا اليوم أولى مبارايات الجدول بعد تأهلهم للدور 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

رقم الشفرة: 110000110000000.

طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر

أعلنت إدارة قناة الجزائرية الرياضية عن شرائها حقوق بث معظم مباريات البطولة، ومن خلال اتباع التالي يمكنكم ضبط التردد:

الضغط على زر القائمة الرئيسية من الريموت.

التوجه إلى إعدادات الرسيفر.

النقر على أيقونة تثبيت يدوي.

اختيار القمر الصناعي.

ادخال جميع احداثيات القناة.

الضغط على خانة البحث، ومن ثم الانتظار قليلا حتي يتم التنزيل.

النقر على حفظ التغييرات.

تشكيل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم

يخوض المنتخب المصري اليوم الأحد مباراة قوية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وفي الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبناء على ما تم إعلانه فإن تشكيلة المنتخب المصري ستكون كالتالي: