HERE.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر عبر موقع الوكاله الوطنية للتشغيل

بالتزامن مع تصديق رئيس الدولة الجزائرية بإطلاق منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024، حيث أصبحت من أكثر المواضيع انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبرهذه المنحة عبارة عن مبادرة حكومية تهدف لدعم المرأة الجزائرية لتحسين ظروفها المعيشية، الحصول على هذه المنحة يجب توافر بعض الشروط والضوابط الهامة التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي بالجزائر، ولمعرفة باقي تفاصيل المنحة تابع السطور التالية.

شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر

في حالة استحقاق منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 في الجزائر يجب أن تتضمن المرأة المتقدمة لطلب المنحة بعض الشروط والضوابط التي أقرتها هيئة التضامن بدولة الجزائر، وهذه الشروط عبارة عن:

يجب أن يكون عمر المرأة لا يقل عن 19 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

أن تكون المرأة جزائرية الجنسية وتقييم في الجزائر بصورة مستمرة.

من شروط استحقاق طلب المنحة يجب أن تكون المرأة ليس لها وظيفة بدخل ثابت.

يجب أن تكون المرأة المتقدمة جامعيه.

يجب أن تكون المرأة لديها أطفال تنهض برعايتهم.

رابط التقديم الإلكتروني على منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

في حالة التقدم للحصول على منحة المرأة الماكثة يجب أن تتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة الوكالة الوطنية للعمل. ثم قم بالنقر على أيقونة منحة البطالة. قم بتحديد مكان الإقامة التابعة لها المرأة. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة. قم بتحميل المستندات المطلوبة. ثم قم بالنقر على أيقونة إرسال.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على منحة المرأة الجزائرية؟

للحصول على المنحة يجب تقديم الأوراق المطلوبة طبقا لضوابط وزارة التضامن بالجزائر: