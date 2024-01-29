results-iq موقع ناجح نتائج الثالث المتوسط 2024 لعموم المحافظات العراقية “كشوفات PDF”

موقع ناجح نتائج الثالث المتوسط 2024 للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الجاريk ويمكن الحصول على نتائج جميع الطلاب في كافة المحافظات العراقية إلكترونيا غير المواقع المتنوعة، والتي من أبرزها موقع ناجح والذي يوفرها إلي الطلاب بى دي اف مجانا بالإضافة إلى أنه يمكن لهم الاستعلام عبر موقع وزارة التربية العراقية برقم المقعد الخاص بك وسوف نستعرض إليكم الطريقيتين بالتفاصيل عبر ها المقال.

موقع ناجح نتائج الثالث المتوسط 2024

انتهت امتحانات الثالث المتوسط بدولة العراق في جميع المحافظات في الأسبوع الماضي، والجدير بالذكر انه تم تقديم امتحانات هذا الفصل الدراسي وقد راعت الوزارة ذلك وقامت حذفت عدة دروس من مناهج لطلاب وبالتالي متوقع أن تكون النتائج لهذا الفصل الدراسي نسب النجاح بها عالية، ومنذ ذلك الحين ويبحث الطلاب عن المواقع المتخصصة في إعلان النتائج إليهم إلكترونيا، منها موقع ناجح ويمكن الاستعانة من خلال الخطوات التالية:

قم بالولوج على رابط موقع ناجح.

حدد المحافظة التابع لها.

اضغط على مربع التنزيل.

انتظر حتى يتم تحميل ملف النتيجة إليك.

نتائج الثالث المتوسط موقع وزارة التربية

يمكن لطلاب الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وهو الموقع الرسمي التابع الى وزارة التربية العراقية ويقدم عدة خدمات تعليمية منها الاستعلام عن نتائج برقم المقعد الخاص بالطالب، والذي يمكنك الحصول عليه بالطريقة التالية: