“ببـــلاش” مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم عبر القنوات المجانية الناقلة للمباراة | ماتش مصر الان Egypt match now

جميع محبي مصر يجتمعون اليوم لمشاهدة مباراة مصر والكونغو تلك المباراة التي ارتفعت معدلات البحث حولها لا سيما أننا اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير الجاري سوف نشاهد المنتخب المصري الوطني في مباراة حماسية اليوم ضد الكونغو الديمقراطي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تعتبر ضمن مباريات الدور الـ 16 من بطولة هذا الكأس، لذلك وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون حول موعد المباراة.

مباراة مصر والكونغو

الجميع في حالة انتظار وخاصة محبي كرة القدم حيث اليوم سوف يلعب المنتخب المصري في مباراة مهمة في تاريخه الكروي بالإضافة إلى أن هناك الكثير يتساءلون حول موعد مباراة مصر والكونغو، ومنها وجدنا أن هذه المباراة سوف يتم بثها في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية عبر مجموعة من القنوات الفضائية المجانية.

بالإضافة إلى أن السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أعطى إشارة خضراء لجميع المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، بأن يستقبلوا جموع المواطنين الراغبين في مشاهدة هذه المباراة بشكل مجاني.

تشكيل المنتخب المصري اليوم

بعدما نجح المنتخب المصري في الصعود للدور الحالي والمقرر بدور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك بعدما استطاع الحصول على وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وجدنا أن الجميع يتساءلون حول تشكيل المنتخب المصري كون التشكيل يلعب دورا ممتازا في تخمينات المشجعين حول من سيفوز في أي مباراة كروية بشكل عام وبشكل خاص يساعد في توقع من سيفوز اليوم في مباراة مصر والكونغو، على أن يكون التشكيل كالتالي