“استقبل الأن”تردد قناة الشعوب الجديد 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للمتابعه الحصرية لأخبار الوطن العربى

فى ظل تصاعد الأحداث العربية والعالمية وابرزها القضية الفلسطينية، تعتبر قناة الشعوب هى احد اهم القنوات المتخصصة فى نقل الاخبار الحصرية، لذلك يبحث الكثير من المهتمين بالقضايا العربية والعالمية خاصه القضية الفلسطينية عن تردد قناة الشعوب الجديد، ومن خلال هذا التقرير نقدم اليكم بالتفصيل تردد قناة الشعوب الجديد وطريقة تثبيت التردد على الجهاز الخاص بك.

قناة الشعوب

تعتبر قناة الشعوب من اهم القنوات الفضائية التى تهتم بالأخبار العربية والعالمية، وتشتهر بدقة مصادرها لتنقلها الصورة الحقيقية للوطن العربى، كما انها تتميز بعرض برامجها بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، وتقديم البرامج التى تعبر على حرية المواطنين ومن ابرز ما تقدمة القناة نقلها للمشاهدات التى تحدث فى فلسطين بين المقاومة والكيان الصهيونى، وتتميز القناة ايضا بعرض محتواها على مدار اليوم بدون تشويش.

تردد قناة الشعوب 2024

تردد قناة الشعوب على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 12686.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.

تردد قناة الشعوب على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعى: عرب سات.

تردد القناة: 11264.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة الشعوب على الرسيفر الخاص بك