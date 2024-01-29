natiga4dk.net.. رابط استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء اختبارات منتصف العام منذ يوم الأربعاء الماضي، وبناء على ما تم إعلانه فإنه سيتم الكشف عن النتيجة عند مطلع شهر فبراير القادم، وذلك عقب فراغ الكنترول من أعمال التصحيح وحصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية، ومن المقرر أن تبدأ أيام الدراسة للترم الثاني في 10 فبراير، وفيما يلي أهم التفاصيل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول، حيث حددت الوزارة جدول زمني وفقه تتم عملية سير التصحيح والمراجعة، وخلال الأيام القادمة سيتم رفع جميع النتائج على الموقع الرسمي التابع للوزارة، ومن المؤكد ظهورها في أول شهر فبراير.

وعلى صعيد آخر فلقد قامت الوزارة بالتشديد على جميع المعلمين برصد الدرجات بكل دقة وعناية، وكما انتهت الامتحانات بدون أي شكاوى ونجاح ستسير أعمال حصد الدرجات بكل نزاهة وأمانة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

من المتوقع رفع جميع النتائج على البوابة التعليمية خلال الأيام القادمة من أول شهر فبراير، عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح، كما سيتم انطلاق الدراسة للترم الثاني في 10 فبراير، ومن أجل التيسير على الطلاب أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت، وذلك على النحو التالي:

زيارة الموقع الرسمي بوابة النتائج للتعليم الأساسي .

تحديد خيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال اسم ورقم جلوس الطالب.

أخيراً الضغط على خانة عرض النتيجة، ومن ثم الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة متضمنة جميع الدرجات لكل مادة دراسية.

يمكنك أيضا تحميل النتيجة بصيغة pdf من خلال الضغط على أيقونة طباعة.