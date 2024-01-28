يــلا حملها” تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 بدون تشفير لمشاهدة بعض مباريات كأس أمم افريقيا Egypt match

تردد قناة الجزائرية الارضية من الترددات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون من محبي ومشجعي الساحرة المستديرة، حيث أن القناة تعد من القنوات الناقلة لبعض مباريات كأس الأمم الإفريقية، و تعد القناة أيضا من أهم القنوات الحكومية التابعة لدولة الجزائر حيث أنها تبث برامجها بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، كما أن القناة سوف تقوم ببث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

من الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مبارة امنتخب مصرومنتخب كونغو الديمقراطية، وذلك في دور السادس عشر من كأس أمم افريقيا اليوم الأحد الموافق 28/1/2024 في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة.

تشكيل منتخب مصر في مباراة مصر اليوم

ومن الواجب التنويه عليه أن الذي سيقوم بالتعليق علي مباراه مصر اليوم هو علي محمد علي، والتشكيل المتوقع للمنتخب المصري مقابل منتخب الكونغو هو:

اللاعب الذي سيتولى حراسة المرمي هومحمد ابو جبل.

أما اللاعبين في خط الدفاع فهم محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازى، محمد عبد المنعم.

بالإضافة إلى اللاعبين في خط الوسط فهم محمد النني، حمدي فتحي، امام عاشور.

وفي النهاية فإن اللاعبين في خط الهجوم فهم مصطفي محمد، عمر مرموش، زيزو.

تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات

لكي يتم الحصول على القناة وتثبيتها على الجهاز الخاص بالمشاهد والاستمتاع بالمباريات فيجب اتباع الخطوات التالية:

تردد القناة: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب ال اص بالقناة: عمودي

معدل الترميزالخاص بالقناة: 27500

جودة القناة: HD

الشفرة الخاصة بالقناة: 110000000000.

كيفية إدخال شفرة الجزائرية الارضية علي الجهاز

بعد القيام بجمبع الخطوات الخاصة بتنزيل القناة، فكل ما يجب فعله هو إدخال شفرة القناة وهي 1100001100000000، وذلك من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباريات الخاصة ببطولة كأس الأمم افريقيا 2024.