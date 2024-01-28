المالية العراقية تُصدر زيادة 100 ألف في رواتب المتقاعدين.. متى موعد صرف راتب فبراير

أصدرت وزارة المالية العراقية زيادة جديدة في جميع رواتب المتقاعدين بلغت قيمتها نحو 100 ألف دينار عراقي يتم صرفه لجميع المسجلين في هيئة التقاعد الوطنية، على أن يتم صرف هذه الزيادات مع بداية شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى انها موجهة لجميع من يحصلون على رواتب دون المليون دينار عراقي، بما يصل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي، يمكن الإستعلام عن الزيادة المقررة، كما سنوضحه لكم في الفقرات التالية.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن بكل سهولة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة البالغة نحو 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

الدخول إلى خدمات الوزارة الإلكترونية.

اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

ليتم بعدها إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمتقاعد.

وعليه يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة كذلك.

شروط التقديم على راتب التقاعد بالعراق

يسهل كذلك التقديم على رواتب المتقاعدين بالعراق، وفقًا للشروط التي تتمثل في الأتي:-