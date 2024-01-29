شروط الحصول على الإقامة الذهبية في السعودية وأهم مميزات “الإقامة المميزة”

تبذل المملكة العربية السعودية الجهود لكي تستطيع تحقيق خططها بشأن استثمارات مميزة، لذا قامت “الحكومة السعودية” بتوفير خمس إقامات مميزة، ومن هذه الإقامات الإقامة الذهبية السعودية، وذلك لعدة أهداف منها زيادة كفاءة الكوادر السعودية، مع جذب عدد كبير من المستثمرين، ومحاولة توفير منصات “خاصة للابتكار والإبداع”، ورفع كفاءة المؤسسات الأخرى، وذلك مما يعود بالنفع على الاستهلاك المحلي في جميع القطاعات وخاصة السياحة.

الإقامة الذهبية في السعودية 2024

يوجد خمس أنواع من الإقامة المميزة في السعودية، وسوف نتحدث في هذا المقال عن الإقامة الذهبية في السعودية، التي قد تصل رسوم الحصول إليها إلى “أربعة آلاف ريال سعودي” تدفع مرة واحدة، يستطيع خمس فئات فقط الحصول على الإقامة الذهبية المميزة في السعودية وهم الفئات التالية:

الكفاءات الاستثنائية

مستثمري الأعمال

المواهب

ملاك العقارات

رواد الأعمال

ويوجد نوعين من الإقامة المميزة، الأولي وهي الإقامة المحددة ومدتها خمس سنوات، تجدد لمرة واحدة في حالة توافر الشروط المطلوبة، الثانية وهي الإقامة الدائمة وتطبق أيضا في حالة توافر كافة الشروط بالمتقدمين للحصول عليها.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

حددت المملكة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للراغبين في الحصول على الإقامة المميزة:

يجب أن يكون عمر “المتقدم” لا يقل عن 21 عامًا.

الحاجة إلى “جواز سفر ساري” المفعول بالنسبة للمتقدم.

السجل الجنائي للمتقدم يجب أن يكون خاليًا من أية مخالفات جنائية.

تقديم إثبات يوضح “الملاءة المالية” للمتقدم.

تقديم تقرير طبي يثبت خلو المتقدم من “الأمراض المعدية”، صادر خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب.

في حال كون المتقدم يقيم داخل المملكة، من الضروري أن تكون إقامته قانونية.

كيفية الحصول على الإقامة الذهبية في السعودية

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الإقامة المميزة.

ثم قم بتسجيل الدخول واملئ البيانات المطلوبة، مثل “بيانات جواز السفر”، “وتحميل صوره شخصية”.

يمكنك وضع بريد إلكتروني للتواصل.

سيطلب منك الموقع إرفاق عدة ورق ومستندات خاصة بك قم برفعها.

ثم قم بدفع رسوم الطلب إلكترونيا بالفيزا.

قم بالانتظار حتى يتم مراجعة البيانات وقبول الطلب.

أهم مميزات الإقامة الذهبية في السعودية

توفر الإقامة الذهبية في المملكة العربية السعودية فرصة فريدة للمقيمين والمستثمرين الأجانب، حيث تمنحهم مجموعة واسعة من المميزات والتسهيلات التي تعزز من تجربتهم الحياتية والاستثمارية داخل المملكة، فيما يلي أهم مميزات الإقامة الذهبية في السعودية:

التنقل بسهولة داخل وخارج السعودية دون تأشيرة.

عدم دفع الرسوم التي تفرض على الأجانب والمرافقين.

من السهل “امتلاك العقارات”.

الحق في ممارسة التجارة.

سهولة إرسال دعوة للأقارب مع إمكانية استضافتهم.

التنقل بسهولة بين كافة المؤسسات دون دفع أي رسوم.

الاوراق المطلوبة للتقديم على الإقامة المميزة

يمكنك تقديم طلب للحصول على الإقامة الذهبية عبر زيارة بوابة الإقامة المميزة على الإنترنت، يتعين على المتقدم تجهيز وتقديم الوثائق والمستندات التالية:

نموذج طلب الإقامة المميزة.

صورة حديثة من “جواز السفر الساري” المفعول.

نسخة من شهادة الميلاد.

صورة من “المؤهل الدراسي”.

نسخة من سجل الأسرة.

نسخة من “شهادة الزواج”، إذا تم طلبها.

صورة من “السجل الجنائي”.

تقرير صحي يثبت خلو المتقدم من “الأمراض المعدية” كفيروس “كورونا والإنفلونزا”.

ما هي رسوم الحصول على الإقامة المميزة في السعودية؟

برنامج الإقامة المميزة يتضمن خيارين: الأول هو الإقامة لمدة محددة تبلغ عامًا واحدًا، بتكلفة 100 ألف ريال سعودي سنويًا، أما الخيار الثاني فهو الإقامة المميزة الدائمة، بقيمة 800 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة لرسوم معالجة الطلب، فهي تبلغ 170 دولارًا أمريكيًا.