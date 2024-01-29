استعلم الان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي azhar.gov.eg

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس، حيث أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء اختبارات الترم الأول في يوم الأربعاء الماضي، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن نتائج الامتحانات خلال الأيام القادمة عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها، ولقد شدد وزير التربية والتعليم على كافة الإدارات التعليمية بالقيام بتصحيح وتدقيق الأوراق بكل شدة من أجل حفظ حق كل طالب في الدولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 للترم الأول، حيث من المرتقب أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة من مطلع شهر فبراير القادم بجميع المدارس قبل رجوع الطلاب إلى دراسة الترم الثاني، ومن أجل التيسير على أولياء الأمور طرحت الوزارة بوابة نتائج التعليم الأساسي، والتي من خلالها يتم رفع كشوفات النتائج بداية من صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية حتى الصف الثالث الإعدادي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

أتاحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا بدون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة، حيث عن طريقة البوابة التعليمية يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية التي من بينها كشوفات النتائج، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي .

تعيين المرحلة التعليمية.

من قائمة الصفوف قم باختيار الصف الثالث الإعدادي.

تحديد خيار الفصل الدراسي الأول.

ادخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

تدوين رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

الضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.

أخيراً الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة.

طريقة توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الترم الأول

يتم توزيع درجات أعمال السنة لكل مادة دراسية على النحو التالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية : 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

مجموع الدرجات الكلي: 140 درجة.