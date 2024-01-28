إليكم تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة بآخر تحديث 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

يبحث العديد من عشاق الرياضة في الوطن العربي عن تردد قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة الجديد لعام 2024، والتي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تقوم بتغطية متنوعة من الأحداث والفعاليات الرياضية، بما في ذلك البطولات العربية والدولية، ويمكن تحميل ترددها على النايل سات وعدة أقمار صناعية أخرى، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها الرياضي المتنوع، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على نايل سات وعرب سات، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن تردد قناة الكأس المفتوحة

يمكن لمحبي الرياضة الاستمتاع بمجموعة قنوات الكأس الرياضية وتنزيل ترددها على العديد من الأقمار الصناعية وفقاً للقمر الصناعي المتاح في منطقة كل مشاهد، ويتاح لكم تثبيت تردد مجموعة من القنوات عبر التردد الأساسي لقناة الكأس القطرية المفتوحة، وهي تصل إلى ثمانية قنوات رياضية، وذلك من أجل مشاهدة أكبر عدد من البطولات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي.

التفاصيل التقنية لتردد قناة الكأس الرياضية بآخر تحديث 2024

تعتبر قناة الكأس الرياضية المفتوحة على نايل سات لعام 2024 واحدة من القنوات المهمة في البث الرياضي، وإليك تفاصيل الاستقبال على الأقمار الصناعية.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على عرب سات.

تردد القناة: 12054

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة على نايل سات.

تردد القناة: 12245

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

تجدر الإشارة إلى أن قناة “الكأس الرياضية المفتوحة” تبث بجودة عادية، لهذا يمكن استقبالها والاستمتاع ببرامجها المختلفة حتى على أجهزة التلفزيون القديمة، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون (AlKass).