“Now” استعلم نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي برقم الجلوس بوابة التعليم الاساسي

في ظل ترقب الطلاب وأولياء الأمور لظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، شهدت بوابة نتائج التعليم الأساسي بحثًا كثيفًا عبر محرك البحث جوجل من جميع طلاب سنوات النقل للتعليم الأساسي، وذلك لمعرفة نتائج الصف الرابع الابتدائي 2024، ونتائج الصف الخامس الابتدائي، ونتائج الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى نتائج المرحلة الإعدادية من نتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي وتعد بوابة التعليم الأساسي المنصة الرسمية الوحيدة التي سوف تعرض نتائج الطلاب بالرقم القومي خلال ساعات قليلة، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي، وبدأت أعمال التصحيح والمراجعة فور الانتهاء من الامتحانات.

نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الصف الرابع الابتدائي ستظهر في شكل درجات ألوان، حيث يشير اللون الأزرق إلى تفوق الطالب وحصوله على درجة 85% فأكثر، ويشير اللون الأخضر إلى حصول الطالب على درجة 65% فأكثر، ويشير اللون الأصفر إلى حصول الطالب على درجة 50% فأكثر، ويشير اللون الأحمر إلى رسوب الطالب وأوضحت الوزارة أن هذه الألوان تعكس مستوى تحصيل الطالب الدراسي في المواد الدراسية الخمس ويمكن الاستعلام عن نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: