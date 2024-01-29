رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 واسعار الوحدات الجديده عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي cservices.shmff.gov.eg

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية فتح باب حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 خلال الأيام السابقة، حيث طرحت الوزارة ما يعادل 1160 وحدة سكنية مكتملة التشطيب بعدة مدن جديدة بمحافظات مصر للشباب بأسعار منخفضة، وذلك وفق مجموعة من الشروط أقرتها الهيئة المختصة، وجاء هذا بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، من أجل مساعدة الشباب في مواجهة غلاء الأسعار ومنحهم مسكن آمن صالح للعيش فيه.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

يتسابق الآلاف من الشباب على حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 التي تم طرحها مؤخرا، حيث تعد تلك الوحدات بمثابة فرصة مميزة في الحصول على وحدات بأسعار منخفضة بمتناول المواطنين، كما يمكن حجزها عبر الإنترنت بكل سهولة.

حيث تتراوح أسعار تلك الشقق ما بين 245 ألف جنيه ونحو 260 ألف جنيه، وتتكون تلك المساحات ما بين 75م إلى 90م، كما يتاح سداد ثمن الوحدة على أقساط متفاوتة بدفع مقدم 60 ألف جنيه من أجل ضمان جدية الحجز.

طريقة التقديم على وحدات بنك الاسكان والتعمير

تتمثل خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع بنك الإسكان والتعمير .

تسجيل الدخول بكتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة أرغب في التقديم.

النقر على احجز الآن.

ادخال جميع البيانات المطلوبة من أجل الحجز.

أخيراً الضغط على خانة تأكيد الحجز.

شروط الحجز في شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط من الحصول على تلك الوحدات، فعند شراء وحدات بنك الإسكان والتعمير فإنك تضمن جودة الوحدة السكنية، حيث يسمح البنك للمواطن بدفع 20% عند التخصيص ونحو 10% من قيمة الشقة عند الاستلام، والباقي على أقساط ربع سنوية، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

لا يقل عمر المتقدم عن سن 21 عام.

تمتع المتقدم للأهلية الكاملة من أجل التعاقد والتصرف.

لا يسمح للمواطن بشراء أكثر من وحدة سكنية.

أسعار شقق الإسكان المتميز

وأضافت وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية أن أسعار شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديده يصل الي 600 ألف جنيه، وبمقدم 60 ألف جنيه، ويكون سعر متر شقق مدينة أسيوط الجديدة بـ 6.520 جنيها، ويصل سعر الوحدة السكنية إلى 411 ألف جنيه، بمقدم 50 ألف جنيه، وطرحت أن وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية، 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، التابعة للاسكان المتميز، توجد في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح ما بين 63 و93 متر.