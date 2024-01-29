تصدر موعد العفو الملكي السعودي الجديد 1445 محركات البحث خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد أن حددت وزارة الداخلية بالمملكة شروط معينة للعفو عن السجناء ويتم ذلك بناء على تقارير صادرة من الوزارة نفسها، وسعت بدورها الحكومة السعودية إلى تحقيق ذلك لخلق حياة جديدة لهؤلاء السجناء، ومن ناحية أخرى يتم تدريبهم على الالتزام داخل السجن، سنقدم لكم تفاصيل حول متى يصدر العفو الملكي السعودي الجديد 1445 وأبرز شروطه وطريقة التقديم.

العفو الملكي السعودي الجديد 1445

تولي القيادة الملكية والسلطات السعودية اهتماماً بالغاً برعاية المواطنين من خلال تقديم مجموعة من المنح والمبادرات الهامة، ومن بين هذه المبادرات البارزة، القرار السنوي الذي يصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، الذي يشمل عدداً محدداً من السجناء الذين يستوفون شروطاً وضوابط معينة.

هذا القرار يهدف إلى تشجيع السجناء على الانضباط والإصلاح الذاتي، مما يؤهلهم للاستفادة من العفو الملكي، وهذا العفو يمنح فرصة ثانية لهؤلاء السجناء، يمكنهم من خلالها الخروج من السجن وبدء حياة جديدة كمواطنين صالحين وملتزمين بقوانين البلاد ومحبين لوطنهم.

متى يصدر العفو الملكي السعودي الجديد 1445؟

يتساءل العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن متى يصدر العفو الملكي السعودي الجديد، ينبغي الإشارة إلى أن العفو يتم عادة في مناسبات هامة للمملكة مثل العيد الوطني السعودي أو المناسبات الدينية، ويتم إصدار هذا العفو من قِبل خادم الحرمين الشريفين فقط.

وهذا العفو يُصدر كل شهر رمضان في مختلف المناطق بالمملكة بتاريخ 11 مارس 2024، لذلك ينتظره السجناء بفارغ الصبر، ويتراوح عدد السجناء الذين سيتم منحهم العفو الملكي حوالي عشرة آلاف سجين.

شروط العفو الملكي السعودي الجديد 1445

بعد أن أوضحنا موعد العفو الملكي السعودي الجديد 1445، سنتطرق إلى أبرز شروطه التي تكون على النحو التالي:

إلتزام السجين بكافة الشروط وضوابط القوانين طيلة فترة سجنه.

أيضا يجب حصوله على شهادة حسن سير وسلوك.

من ضمن الشروط أن يكون أكمل نصف مدة العقوبة التي حُكم بها عليه.

أن يكون مصابُا بأحد الأمراض المستعصية أو يعاني من إعاقة.

يجب ألا يقل عمر السجين عن 18 عاما.

الموافقة على طلب العفو وخروجه من السجن بشرط أن يتم مراقبته للتأكد من سلوكه.

تقديم ضمانًا بعدم ارتكاب أي جرائم أخرى.

يجب ألا يتجاوز عمر السجين أو السجين 60 عاما.

يتم إعفاء المطلقات اللاتي يحملن الجنسية السعودية.

من الضروري أن يحضر دورات التأهيل النفسي في السجن بعد خروجه.

خطوات التقديم على العفو الملكي السعودي

يبحث الكثير عن خطوات التقديم للعفو الملكي السعودي لعام 1445، والتي تم تبسيطها من قِبل وزارة الداخلية السعودية ليتسنى لجميع السجناء التسجيل بكفاءة ويسر، فيما يلي أهم الخطوات:

ابدأ بزيارة منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام “اسم المستخدم وكلمة المرور” الخاصة بك.

املأ البيانات المطلوبة في الحقول المحددة ضمن نموذج طلب العفو الملكي.

أرسل النموذج المكتمل إلى إدارة السجون.

سيقوم موظف الاتصالات الإدارية بمراجعة جميع البيانات وتوجيهها إلى الأنظمة المعنية.

أخيرًا، سيتلقى المتقدم رسالة نصية كإشعار بأن الطلب قد تم استلامه.

القضايا المشمولة في العفو الملكي

أعلنت وزارة الداخلية عن الفئات المستهدفة للاستفادة من العفو الملكي لعام 1445، وتشمل هذه الفئات: