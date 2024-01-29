تفاصيل مرض الإعلامية سهير جودة.. المذيعة مفيدة شيحة توضح حالتها الصحية

أوضحت الإعلامية مفيدة شيحة تفاصيل الوضع الصحي للإعلامية سهير جودة، التي ابتعدت عن الظهور التلفزيوني لفترة نتيجة لتعرضها لمشكلات صحية وضغوط نفسية مؤخراً، وفقاً لما ذكرته مفيدة شيحة، تواجه سهير جودة صعوبات صحية في المعدة والقولون، وهي مضاعفات ناجمة عن الضغوطات التي واجهتها، مما أثر على قدرتها على المشاركة في برنامج “الستات”، نقدم لكم تفاصيل مرض الإعلامية سهير جودة وآخر التطورات الصحية لها.

تفاصيل مرض الإعلامية سهير جودة

تمر الإعلامية سهير جودة بظروف صحية صعبة، حيث ألمت بها وعكة صحية حادة في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن غيابها عن بعض حلقات برنامجها التلفزيوني، خلال هذه الفترة، خضعت جودة لسلسلة من الفحوصات والتحاليل لمتابعة تطورات حالتها الصحية، التي شهدت تدهورًا ملحوظًا.

آخر التطورات الصحية للإعلامية سهير جودة

أعربت مفيدة شيحة في برنامجها عن تفاصيل مرض الإعلامية سهير جودة واطمئنانها للحالة الصحية لزميلتها وصديقتها سهير جودة قائلة: “أود أن أنقل لكم أخباراً مطمئنة عن حالة سهير جودة الصحية، الحمد لله، هي الآن تتماثل للشفاء بشكل تدريجي من الوعكة التي ألمت بها، حيث كانت تعاني من مشاكل في المعدة والقولون نتيجة للضغط الذي تعرضت له”.

ومن جانبها، ناشدت الإعلامية مفيدة شيحة، الجمهور ومحبي سهير جودة، بأن يرفعوا لها الدعوات بالشفاء السريع لتجتاز هذه الأزمة الصحية وتعود إلى الشاشة في أقرب وقت، وصرحت شيحة في برنامج “الستات” الذي يذاع على قناة مصرية شهيرة بأن زميلتها وصديقتها العزيزة، سهير جودة، تتعافى الآن من وعكتها الصحية التي نتجت عن الضغوط الأخيرة، والتي أثرت على معدتها وقولونها.

وأضافت بأن جودة تأخذ فترة راحة لمدة أسبوع، ووعدت بالعودة قريبًا. وفي هذا السياق، طلبت شيحة من جمهور جودة الدعاء لها، مؤكدة أنها ستوافيهم بالأخبار حول حالتها الصحية حال تمكنها من التواصل وطمأنة الجميع بنفسها.

من هي الإعلامية سهير جودة؟

الإعلامية سهير جودة هي إعلامية مصرية معروفة، تشتهر بمشاركتها في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية، تعتبر جودة واحدة من الأصوات البارزة في الإعلام المصري، وقد اكتسبت شهرتها من خلال تقديم برامج تتناول موضوعات اجتماعية وثقافية متنوعة، لها دور فعال في إثراء المشهد الإعلامي في مصر بخبرتها وأسلوبها الخاص في التقديم.