وزارة التربية والتعليم تعلن عن اقتراب موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقع نتيجة نت

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول لعام 2024 في جميع محافظات مصر، انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في 24 يناير 2024، وبدأت أعمال التصحيح والمراجعة، يتوقع أن تظهر النتائج خلال الأسابيع القليلة القادمة، أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح والمراجعة قد اكتملت في جميع المحافظات، سيتم اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2024 من قبل المحافظين في كل محافظة.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

تضع وزارة التربية والتعليم المصرية للطلاب موقعًا رسميًا للاستعلام عن نتائج الصف الثاني الثانوي بواسطة الرقم القومي، يتم رفع النتائج على هذا الموقع من قبل المديريات التعليمية المختصةن بإمكان الطلاب البحث عن نتائجهم عبر إدخال الاسم ورقم الجلوس، الموقع مجاني ويتيح للطلاب معرفة نتائجهم بسهولة وسرعة، يجدر بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن بداية إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير وتستمر لمدة 15 يومًا، حيث ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير.

موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي برقم الجلوس 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي برقم الجلوس 2024، بهدف مساعدة الطلاب في الحصول على نتائجهم، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع القادم بعد اعتمادها من قبل الوزارة والمحافظين، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر: