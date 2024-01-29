لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الفصل الدراسي الأول برقم القومي

وبعد الانتهاء من الامتحانات وبدأت إجازة نصف العام يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول، وهذا ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، تعرفوا معنا على رابط الاستعلام عن النتيجة وشكل الدرجات والتقديرات بالتفصيل.

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن البدء في مرحلة تصحيح الامتحانات وبعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات سيتم على الفور الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي بعد إعتمادها على الموقع الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة، أما بالنسبة إلى خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول وذلك كالتالي:

يجب في البداية أن نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم المتاحين على شبكة الإنترنت. ثم نقوم بالدخول على قسم”نتيجة الطلاب”. علينا في هنا إدخال كود الطالب والرقم القومي بشكل صحيح, ثم ندخل رقم جلوس الطالب بشكل دقيق في الخانة المخصصة لها. ثم نقوم بالنقر على أيقونة ”الاستعلام”. بعد لحظات قليل ستظهر النتيجة على الشاشة بكل تفاصيلها.

شكل النتيجة بالدرجات أو التقديرات؟

فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج ستكون على شكل تقديرات وليس درجات، ولذلك سنوضح لكم النسبة المئوية لكل تقدير وهو على النحو التالي: