لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

في ظل ترقب الطلاب وأولياء الأمور لظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، تصاعدت وتيرة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تعد هذه المرحلة التعليمية من أهم المراحل في حياة الطلاب، فهي مرحلة انتقالية إلى مرحلة الثانوية العامة، والتي تعتبر مرحلة حاسمة في مستقبلهم وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع أن تظهر نتائج ثالثة اعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وسيتم إعلانها على موقع الوزارة الرسمي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال الرقم القومي للطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار أيقونة “نتائج الطلاب”.

اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

إدخال رقم الجلوس للطالب.

إدخال الاسم كامل للطالب.

اختيار المحافظة التابع لها المدرسة التي يدرس بها الطالب.

الضغط على زر “عرض النتائج”.

وسيتم ظهور النتيجة في حال ظهورها، مع توضيح الدرجات بالتفصيل لجميع المواد.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي على الترمين الأول والثاني، بإجمالي 280 درجة وبذلك، تصبح درجات الترم الأول 140 درجة، ودرجات الترم الثاني 140 درجة أيضًا وفيما يلي توزيع درجات المواد الدراسية في الترم الأول: