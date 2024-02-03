الان.. لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والإسكان تم إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية خلال الفترة الماضية، حيث تمنح هذه البطاقة العديد من الامتيازات لذوي القدرات الخاصة، فلقد تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من أجل مساعدة الجميع في عيشهم حياة أفضل وخاصة ذوي الإعاقات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وفرت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر الإنترنت، حيث وفرت الوزارة منصة الكترونية يتم من خلالها الاستعلام عن ظهور بطاقة الخدمات دون التوجه إلى المؤسسة نفسها، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي .

النقر على أيقونة خدمات ذوي القدرات الخاصة.

اختيار تبويب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المستعلم.

أخيراً النقر على خانة بحث.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

من أجل السماح للشخص المعاق باستخراج كارت الخدمات المتكاملة يلزم تقديم الأوراق التي حددتها الوزارة، وجاءت تلك المستندات على النحو التالي:

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

إرفاق جميع التقارير الطبية والتحاليل.

عدم مرور أكثر من 6 أشهر على تقارير الفحوصات الطبية المقدمة.

تقديم الأشعة المقطعية والرنين للجهاز العصبي.

مميزات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

يمنح صاحب كارت الخدمات المتكاملة العديد من الامتيازات التي تجعله قادرا على انخراطه بين المجتمع بدون أي صعوبات، من أبرزها التالي: