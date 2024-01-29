اجا الحلو.. تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV 2024، تتابع أطفال الوطن العربي مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم لهم الكثير من برامج الأطفال المسلية، ومن بين تلك القنوات المخصصة للأطفال، تبرز قناة وناسة بشكل خاصن حيث نجحت قناة وناسة في جذب إعجاب الأطفال بفضل المحتوى المسلي الذي تقدمه، يتساءل الكثيرون من محبي ومتابعي قناة وناسة عن تردد قناة وناسة الفضائية لعام 2024، وسنوفر هذه المعلومات في مقالنا اليوم.

تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV 2024

تتميز قناة وناسة كيدز بمحتوى كرتوني عالي الجودة الذي يجمع بين التسلية والتعلم، يتميز ترددها بالارتفاع، ويتسم صوتها بالوضوح وصورتها بالدقة، مما يوفر تجربة مرئية وسمعية متميزة للأطفال، يشير الآباء والأمهات إلى أهمية هذه القناة في توفير محتوى ترفيهي يجمع بين المرح والتعلم لأطفالهم، ويتطلعون إلى استمرار الاستمتاع ببرامجها المتميزة في المستقبل.

تردد القناة على عرب سات:

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11270.

أما عن تردد القناة على نايل سات:

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11470.

لماذا يحب الأطفال قناة وناسة

يفضل الأطفال متابعة قناة وناسة بسبب المحتوى المميز الذي تقدمه، خاصةً الأغاني الجميلة التي يستمتعون بها، يتميزون بحبهم للأغاني التي يقدمها القناة، ويشعرون بإعجاب خاص بالشخصيات التي تقدم هذه الأغاني، من بين تلك الشخصيات، يحظى شخصية لولو بشعبية كبيرة، حيث تُقدم العديد من الأغاني الممتعة.

من ضمن هذه الأغاني، يُذكر أن هناك أغنية بعنوان “لا تفتح الباب يا لولو”، حيث يتعلم الأطفال من خلالها أهمية عدم فتح الباب للغرباء، بالإضافة إلى ذلك، هناك أغاني أخرى مثل “بصوت الحيوانات مع لولو”، حيث يتعلم الأطفال أصوات الحيوانات بطريقة ممتعة وتفاعلية.