تردد قناه الرابعه العراقية الرياضية 2024 Alrabiaa.TV على النايل سات الناقلة مباراة العراق VS الأردن

يلاقي اليوم منتخب أسود الرافدين نظيره النشامي في الدور الثمن النهائي من بطولة أمم آسيا للعام 2024، ونجد مشجعي أسود الرافدين بشكل خاص يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناه الرابعه العراقية الرياضية، والتي هي من القنوات المُدرجة على قائمة بث مباريات كأس أمم آسيا، وبالتأكيد تنقل مباراة العراق أمام الأردن، وننقل لكم بتقرير اليوم تردد القناة وموعد المباراة بين المنتخب العراقي والأردني.

تردد قناه الرابعه العراقية الرياضية 2024

يواجه المنتخب العراقي اليوم عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت العراق النشامي على أرضية ملعب “خليفة الدولي” داخل دولة قطر، وستكون هذه المباراة قوية بين الفريقان، بل هذه المباراة ستكون حياة أو موت وبالأخص لمنتخب الأردن، ويدخل منتخب العراق محتلًا رأس مجموعته راغبًا في استكمال سلسلة النجاح الذي حققها في ثلاث مباريات سابقة.

وينقل اللقاء باقة من القنوات، والتي من بينها قناة العراقية الرابعة الرياضية، ويمكن للسادة المتابعين الراغبين في مشاهدة المباراة تثبيت التردد من خلال الإحداثيات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز للقناة الاستقطاب جودة القناة معدل الرمز إحداثياتها نايل سات 11334 27500 أفقي HD 6/5

لقط تردد قناه الرابعه العراقية الرياضية

نعلم أن اللقاء اليوم بين العراق والنشامي قوي للغاية، لهذا فيمكنكم متابعة المباراة من خلال القنوات الناقلة لهذا اللقاء والتي من بينها الرابعة العراقية، وقد وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة بالأعلى، بينما الوصول إليها بالخطوات التالية:

اضغط على القائمة بحيث تختار منها قائمة إضافة قنوات على جهاز الاستقبال.

اختر التركيب اليدوي والذي تختار منه قائمة الأقمار الصناعية.

حدد النايل سات وأدخل باقي الإعدادات الخاصة بالقناة.

وبالنسبة لموعد انطلاق المباراة بين النشامي وبين أسود الرافدين، فمن المفترض أن تكون بتمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم على التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بينما بتوقيت بغداد في تمام الساعة الثانية والنصف وأيضًا بنفس توقيت العاصمة الرياض، بينما في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، أي كلها ساعات قليلة جدًا ويبدأ اللقاء بين المنتخبين، ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة.