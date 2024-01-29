الدولار طالع ذي الصاروخ.. سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء والبنوك اليوم الأثنين 29 يناير 2024

نتابع مع متابعينا الكرام سعر الدولار الأمريكي لحظة بلحظة في السوق السوداء والبنوك في مصر، حيث شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً جنونياً في السوق الموازي حيث سجل الدولار مقابل الجنيه 66.4 جنيه، حيث لم يتم السيطرة على التداولات في السوق السوداء، وتسبب ارتفاع الدولار في السوق السوداء في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المختلفة وفي الخامات الانتاجية وغيرها، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم كافة المستجدات الخاصة بسعر الدولار اليوم الأثنين 29 يناير 2024.

سعر الدولار اليوم الاثنين 29 يناير 2024 في السوق السوداء

يعتبر الدولار الأمريكي من أكثر العملات تداولاً في العالم وتحديداً في مجال الاقتصاد والتجارة الدولية، ويؤثر ارتفاع وانخفاض الدولار في أسعار المنتجات المختلفة والسلع الأساسية، ويختلف سعر الدولار في السوق الموازي عن البنوك بشكل ملحوظ، واليوم الأثنين استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 66.4 جنيه للشراء و67.7 جنيها للبيع، وجاء هذا الارتفاع بسبب نقص المعروض من الدولار في البنوك بالتزامن مع موسم الحج والعمرة الذي يزيد فيه الطلب على الدولار والعملات المختلفة.

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الأثنين 29 يناير 2024 في البنوك العاملة في مصر على النحو التالي: