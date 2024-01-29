مبروك للكل.. رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم الاول عبر بوابه التعليم الأساسي

بمناسبة الفصل الدراسي الأول يترقب الكثير من أولياء الأمور والطلاب نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2024، خاصة بعد انتهاء امتحانات المرحلة الأولى للصفوف الإعدادي التي انتهت يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وبدأت إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27/2/2024، كثرت تساؤلات طلاب الإعدادية عن موعد ظهور النتيجة، ومع باقي السطور التالية نوضح موعد ورابط النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2024

تشير التوقعات الحالية بانتهاء مرحلة تصحيح أوراق امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية، لذلك أعلنت مديرية التربية والتعليم بظهور النتائج خلال الأيام المقبلة، حيث تظهر النتيجة في كشوفات ورقية داخل المدارس التعليمية، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لذلك نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الاعدادى ورقم الجلوس 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع نتيجة، كنت ومنصة التعليم الأساسي.

قم باختيار الصف الثاني الإعدادي.

سجل رقم جلوس طالب الإعدادي.

ثم قم بالنقر على عرض النتيجة.

انتظر يظهر لك نتيجتك المعتمدة.

ثم يمكنك تحميل النتيجة من خلال النقر على طباعة.

كيفية توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي للفصل الأول الدراسى

وزارة التربية والتعليم نهضت بتجميع المجموع الكلي لكافة المواد الدراسية التابعة للصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى درجات أعمال السنة، حيث أصبحت درجات الترم الأول 140 درجة يتم توزيعها على كافة المهارات الدراسية للصف الثاني، وهذه التوزيعات تتمثل في التالي: