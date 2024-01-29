اسمك نزل هنا.. جميع كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة السابعه عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة، حيث تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجا بالوطن، لذا عقدت الدولة ميزانية ضخمة لرعايتهم ويتم صرفها من قِبل هيئة الرعاية الاجتماعية، وحتى تضمن الوزارة منح تلك الإعانة للفئات المستحقة ووصولها إلى مكانها الصحيح قامت بوضع من مجموعة من الشروط والضوابط، وفيما يلي أهم التفاصيل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

كشفت الجهات المختصة خلال بيانها الرسمي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة، حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن كشوفات الأسماء المستحقة للرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية من على كاهل الأسر العراقية محدودة الدخل.

وما زالت الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل دعم المواطن العراقي وإعانته على مصاريف الحياة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ليس من الصعب الاستعلام عن اسماء المستحقين للدعم المادي الذي تقدمه الدولة إلكترونيا، إذ تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي التابع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، أو من خلال التسجيل عبر منصة مظلتي .

تحديد خيار الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ادخال الاسم الرباعي الخاص بالمستعلم.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لها.

أخيراً النقر على أيقونة استعلام.

يمكنك تحميل كشف الأسماء من خلال الضغط على خانة طباعة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

أقرت الهيئة المختصة عن برنامج الرعاية الاجتماعية عدة شروط ينبغي توافرها في المتقدم حتى يتم منحه تلك الإعانة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: