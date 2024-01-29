لينك التقديم في منحة الطالب الجامعي في الجزائر 2024 وشروطها

أعلنت وزارة التعليم العالي في الجزائر عن اطلاق منحة الطالب الجامعي 2024 حيث يمكن التسجيل بها بشكل إلكتروني سريع وسهل، وتهدف وزارة التعليم العالي من هذه المنحة أن تقدم دعم للطلاب الجامعيين ومساعدتهم لاستكمال مشوارهم التعليمي، تعرفوا معنا في الفقرات التالية على طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على المنحة بشكل مفصل.

طريقة التسجيل في منحة الطالب الجامعي بالجزائر 2024

شهد التعليم العالي في الجزائر تطور كبير في الآونة الأخيرة، كما سعت الوزارة أيضًا لمساعدة فئات من الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية وذلك بصرف منحة الطالب الجامعي لهم، ولكن ذلك يحتاج إلى توافر عدد من الشروط ثم القيام بالتسجيل الالكتروني للمنحة، سنتعرف أولًا على طريقة االتسجيل في النقاط التالية:

في البداية نقوم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي بالجزائر المتاح على شبكة الإنترنت. ثم نقوم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب في كشف البكالوريا. ثم كتابة الرقم السري الخاص بالبكالوريا. وكذلك اسم المستخدم وكلمة السر. ومنها نذهب إلى الجانب العلوي من الموقع ستجد 3 خيارات التسجيل في النقل أو الإقامة أو المنحة الجامعية. وأخيرًا نختار التسجيل في المنحة الجامعية حتى تتم عملية التقديم بنجاح.

شروط الحصول على المنحة

فقد وضعت وزارة التعليم العالي بالجزائر عدد من الشروط حتى يتمكن الطالب من الحصول على المنحة، وذلك كالتالي: