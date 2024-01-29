NOW مباراة العراق VS الأردن نزل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 عبر النايل سات وعرب سات دور الـ 16 كأس أمم آسيا 2023

تُعرف قناة الرابعة العراقية الرياضة بأنها واحدة من القنوات المتميزة في تقديم مختلف أنواع المحتوى الرياضي، إذ تُغطي جميع لقاءات الدوري المحلي لكرة القدم، كما تنقل بعض البطولات الدولية الكبرى، وتعرض حالياً بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 التي تشهد مشاركة واسعة من الفرق العربية، مما أدى إلى اهتمام متزايد بالبحث عن التردد الجديد للقناة الرابعة العراقية الرياضية في الآونة الأخيرة، كما تقدم القناة أيضاً مسابقات أخرى في العديد من الرياضات المختلفة عن كرة القدم.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024

بدأت قناة الرابعة العراقية الخاصة بالرياضة بالبث في شهر أكتوبر 2021، وكان مؤسسها الصحفي “غزوان جاسم” الذي تولى كذلك منصب المدير العام للقناة، وتقع القناة في العاصمة بغداد وهي جزء من شبكة التلفزيون العراقي، وقد أبرمت القناة عدة اتفاقيات مع شبكة بي أن سبورت القطرية ليتسنى لها نقل البطولات الرياضية التي تملك حقوقها، مما ساهم في توسيع انتشارها بشكل أسرع وزاد من حدة المنافسة بينها وبين القنوات الرياضية الأخرى.

ويمكنكم تنزيل تردد الرابعة العراقية الرياضية 2024 على أجهزة استقبالكم من خلال التردد الآتي:-

أولاً:- على القمر الصناعي النايل سات

التردد 12563.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 6\5.

ثانياً:- على القمر الصناعي عرب سات

التردد 11747.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 6\5.

مباراة العراق والأردن

تُبث مباراة العراق ضد منتخب الأردن اليوم الاثنين الموافق 29 يناير الجاري في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا، ويمكنكم مشاهدة القناة من خلال تنزيل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 للاستمتاع بمشاهدة القناة بدون انقطاع.

قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024

تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، وتغطي المسابقات الرياضية سواء كانت محلية أو عالمية، بما فيها مباريات الفريق الوطني العراقي، إلى جانب البرامج التي تقدم تحليلات رياضية ونقاشات متخصصة، فضلاً عن العروض التي تركز على الرياضة النسائية.

خطوات تنزيل الرابعة العراقية الرياضية 2024