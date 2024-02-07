بعد قرار السيد الرئيس النهاردة..خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي لمعرفة قيمة الزيادة الجديدة

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي تساءل عنه الكثير من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، حيث أن فئة كبيرة من المستفيدين يرغبون دومًا في استعلام تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي الخاص بهم المسجل لدى البرنامج بمنتهى السهولة وهو ما نستعرض معكم فيما يلي، كما سوف نستعرض شروط الحصول على دعم البرنامج وطريقة تقديم التظلمات في حالة عدم الموافقة على الطلب الخاص بالتقديم وغيرها من التفاصيل الهامة التي يرغب أغلب مستفيدي تكافل وكرامة في معرفتها.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

إذا كنت ترغب في استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكنك فعل ذلك بمنتهى السهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية بالانتقال إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

عليك إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد الذي تريد الاستعلام عنه.

قم بالضغط فوق أيقونة الاستعلام.

سوف تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن الدعم وحالة القبول أو الرفض وعند رفض الطلب الخاص بالمستفيد سوف يتم ذكر السبب أمامه.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة التضامن الاجتماعي يجب توافرها في المواطنين المتقدمين للحصول على المعاش ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الاستمارة التي تدل على الحالة الاجتماعية للمواطن المستفيد ولأسرته.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على دعم تكافل وكرامة تحت خط الفقر وذلك طبقًا للمعادلة الإحصائية لوزارة التضامن الاجتماعي.

أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على المعاش ليس لديه دخل شهري ثابت أو تحصل على معاش تأميني أو من المساعدات الاجتماعية الشهرية.

كيفية تقديم تظلم تكافل وكرامة 2024

يمكن لأي من المستفيدين التقدم بتظلم في حالة رفض الطلب الخاص به من الحصول على معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال الآتي: