أخبار مصر
تعرف على رابط التقديم في وظائف البريد المصري2024+الشروط والتخصصات المطلوبة
رابط التقديم في وظائف البريد المصري، يبحث عنه العديد من الشباب الذين يهتمون بالتقديمات، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود حوالي 900 وظيفة شاغرة في جميع مكاتب الهيئة، لذلك ننصح بتقديم الطلبات قبل الموعد النهائي للتقديم يوم الأربعاء الموافق 31 يناير.
رابط التقديم في وظائف البريد المصري
نقدم إليكم الآن رابط التقديم في وظائف البريد المصري عبر بوابة الوظائف الحكومية لعام 2024، يمكنك تقديم طلبك من خلال الخطوات التالية:
- قم بزيارة بوابة الوظائف الحكومية.
- أنشئ حسابًا شخصيًا على بوابة الوظائف الحكومية.
- حدد الوظيفة التي ترغب في التقدم لها وهي “وظائف البريد المصري لعام 2024”.
- قم بكتابة جميع البيانات اللازمة وتأكد من مراجعتها بدقة.
- قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.
- أخيرًا، اضغط على زر “تقديم” لإرسال طلبك.
شروط وظائف البريد المصري 2024
هناك عدة شروط للتقديم لوظائف البريد المصري لعام 2024، وهي كالآتي:
- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف مواطنًا مصريًّا.
- يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا.
- يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم للوظائف في البريد المصري “جيد” على الأقل.
- يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة المؤهل المطلوب للوظيفة التي يتقدم لها.
- يجب أن لا يكون المتقدم قد تمت إدانته بأي جريمة تتعارض مع الشرف أو جريمة جنائية أو مخالفة للأمانة.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله نهائيًا من الخدمة خلال الأربع سنوات الأخيرة على الأقل.
- يجب اجتياز جميع الاختبارات والفحوصات الطبية والتدريبات وتحليل المخدرات.
- يجب أن تكون جميع المستندات اللازمة أصلية وملونة، ويجب تحميلها بتنسيق ملف “jpg” بحجم يصل إلى 1 ميجابايت.