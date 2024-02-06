“مواليد السنة دي محظوظين” سن التقاعد في قانون العمل الجديد 2024+شروط تقديم طلب معاش مبكر

سن التقاعد في قانون العمل الجديد من ضمن التعديلات التي طرأت بالقانون بالإضافة إلى إلغاء استمارة ٦، ويضمن هذا للموظف كامل حقوقه إذا كان يؤدي عمله على الوجه الأمثل، وقد استمرت تلك المناقشات لمدة طويلة إلى أن تم الاستقرار عليها بمجلس النواب لأن كل الحاضرين رأوا بأن ذلك يصب بمصلحة الموظفين وخصوصًا من يعملون بالقطاع الخاص او الحكومي أو القطاع الإداري الخاص بالدولة.

سن التقاعد في قانون العمل الجديد

تم وبصورة واضحة الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديلات الخاصة بقانون العمل والتي من بينها رفع سن التقاعد وكذلك إلغاء استمارة ٦ والتي كان يقلق منها كل الموظفين خصوصًا وأن رب العمل كان المتحكم الأساسي والأول بمستقبل عملهم، وسيكون سن المعاش خلال شهر يوليو ويبدأ ذلك من سنة ٢٠٣٢، وبذلك يتم تطبيق القانون الجديد على مواليد بداية من عام 1972 ميلادية، ويكون سن التقاعد في قانون العمل الجديد كما يلي:

يكون السن اللازم للحصول على المعاش ٦١ سنة خلال سنة ٢٠٣٢.

يكون للموظف الحق في حصوله على المعاش بسن ال ٦٢ سنة خلال سنة ٢٠٣٤.

يصبح للموظف في سنة ٢٠٣٦ الحق بحصوله على المعاش حين يصل إلى سن ٦٣ سنة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

حسب الشروط التي قامت التأمينات بوضعها يرتبط حصول الأشخاص العاملين في القطاع الخاص على معاش مبكر بالشروط التالية: