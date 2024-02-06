هسه لينك المنحة العقارية للشهداء بالعراق 2024 UR.GOV.IQ+قيمة وشروط المنحة والمستمسكات الضرورية

أعلنت الحكومة العراقية إطلاق لينك المنحة العقارية للشهداء بالعراق لعام 2024، إذ تلتزم الحكومة بتوفير العناية المميزة للمواطنين من خلال مؤسسة الشهداء، ولهذا الغرض فتحت الحكومة باب التسجيل الإلكتروني للأسر التي فقدت أفرادها كشهداء في النظام البائد أو ضمن قوات الحشد الشعبي 2024، وقد حددت الحكومة مجموعة من المعايير لاستحقاق أهالي الشهداء لاستلام هذه الدعم، لذلك وفرنا لكم كافة معلومات الأقسام الآتية خلال موقعنا، كل ما عليك فعله هو المتابعة فقط.

لينك المنحة العقارية للشهداء بالعراق

صرّحت الحكومة في العراق بأن القيمة الحالية للمنحة العقارية قد وصلت إلى ما يقارب 30 مليون دينار عراقي، والغاية من هذه المنحة هي الإسهام في بناء عدة مجمعات للسكن في ثلاثة محافظات متباينة في العراق تشمل الرمادي والمثنى، وتُمنح لعوائل شهداء النظام السابق والمقاتلين في الحشد الشعبي، ومن الشائع أن الطلبات يتم تقديمها إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية لبوابة أور، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات الموضحة:

يتوجب في البداية الولوج إلى المنصة الإلكترونية أور الموجودة على الويب.

قم بإنشاء حساب جديد على المنصة في حال عدم وجود حساب مسبق، أو سنسجل الدخول باستعمال رقم الجوال إذا كان لدينا حساب موجود بالفعل.

نبدأ بالولوج إلى خدمة استمارة المساعدة العقارية المخصصة لضحايا النظام المنهار وقوات الحشد الشعبي.

نقوم بملء الاستمارة المطلوبة بالمعلومات الضرورية بدقة ونحرص على التأكد من صدق وصحة تلك المعلومات.

ومن ثم نشرع في تحميل وتخزين كافة الأوراق والملفات اللازمة.

سوف تتلقى قريبًا رسالة نصية على هاتفك المدون لتأكيد عملية التسجيل، تحتوي على رابط لمتابعة حالة وتفاصيل الطلب الذي قمت به.

نعمل على النقر فوق رمز تنزيل النموذج، حينها تفتح لنا مستند يحتوي على رقم المعاملة وكود الباركود الفوري، ومن الضروري أن نحتفظ بهذا المستند في الجوال أو نقوم بطباعته.

تعتبر هذه الوثيقة والرمز المرتبط بها ضروريين للغاية لرصد ومتابعة حالة طلبكم.

في الختام، ستصلكم رسالة نصية تفيد بانطلاق المراحل الأولية لمعالجة طلبكم ومتابعة وضعه، يليها استجابة لهذا الطلب.

المستمسكات والوثائق اللازمة للتسجيل في لينك المنحة العقارية للشهداء بالعراق

إليكم المستندات الخاصة بالحصول على المنحة بكل سهولة فيما يلي: