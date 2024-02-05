ماتسمعوش للإشاعات وأعرفوا سعر البنزين في مصر اليوم+حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى الاطلاع على واقع ارتفاع سعر البنزين في مصر، حيث يعد البنزين من المحروقات المهمة المتداولة في مجال المواصلات، وقد شهدت مصر زيادة في أسعار البنزين بكافة فئاته خلال الفترات الأخيرة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحديث الأسعار عقب انعقاد اجتماعها، مما أدى إلى ارتفاعه بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، وهذا ما نستعرضه من خلال موقعنا بإبراز كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الزيادات في تكلفة البنزين والديزل بمصر.

زيادة سعر البنزين في مصر

يقوم العديد من الأفراد من قائدي المركبات بالبحث حول معلومات تخص ارتفاع أسعار الوقود كالبنزين والديزل في جمهورية مصر العربية، ويأتي تأمين البنزين كأحد الجوانب المهمة التي تعكس الدعم الاقتصادي الظاهر للدول المصدرة للنفط المستخدم في استخلاص الوقود كالبنزين، وتجتمع الهيئة المعنية بالتسعير الخاص بالمشتقات البترولية كل ربع سنة لتحديد السعر الرسمي للبنزين، إلى جانب ضمان استقرار الأسعار في الأسواق الدولية، حيث يحدث تعديل الأسعار إما بزيادة أو بانخفاض بمعدل 10%، ويأتي ذلك استجابةً للتقلبات في أسعار النفط العالمية على الرغم من أن الأسعار لم تتخط الثمانين دولارًا للبرميل الواحد من نفط برنت طيلة الأسابيع الأخيرة، ويُرتقب أن تجتمع اللجنة في الشهور المقبلة.

سعر البنزين في مصر بعد الارتفاع الأخير في الأسعار

وصل سعر اللتر من بنزين 80 اليوم إلى عشرة جنيهات مصرية لكل لتر: