“5بيبات” لولو الشطورة رجعت تاني تردد قناة وناسة kids 2024 نايل سات+ساعة ونص من أغاني لولو wanasah

تردد قناة وناسة kids تبحث عنها الكثير من الأمهات حتى يتم تثبيتها على الأجهزة ليستمتع بها الأطفال كثيرًا فهي تقوم بنقل الكثير من أفلام الكرتون المميزة التي يعشقها الأطفال كثيرا على مستوى كافة الدول العربية، حيث تمكنت القناة أن تجذب انتباه الكثير من الأطفال والأمهات وتحصد آلاف المشاهدات منذ انطلاق ها للمرة الأولى، وفيما يلي سوف نعرض لكم احدث ترددات القناة حتى تتمكنوا من تثبيتها بكل سهولة.

تردد قناة وناسة kids

قامت إدارة قناة وناسة بالإعلان مؤخرًا مع بداية عام 2024 عن تغيير ترددها إلى أحدث الترددات وذلك لضمان أفضل جودة للصوت والصورة ليستمتع بها الأطفال كثيرًا، وجاءت تردد الجديد للقناة على القمر نايل سات كالتالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

بعد إعلان إدارة قناة وناسة أيضًا أنها ستقوم بتغيير التردد الخاص بها الذي يبث على القمر عرب سات وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن تردد القناة على القمر عرب سات والذي جاء كالتالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة

تعتبر طريقة إدخال تردد قناة وناسة على أجهزة الاستقبال في الريسيفر سهلة للغاية وتتم من خلال الخطوات الآتية: