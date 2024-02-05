تليكرام..وزارة التربية تحدد متى تطلع نتائج الفصل الأول في العراق للصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط +

متى تطلع نتائج الفصل الأول في العراق، هناك العديد من طلاب المراحل الدراسية بالعراق الذين يقومون بالبحث عن النتائج الخاصة بالامتحانات، حيث أن جميع المراحل الدراسية قد انتهت من الاختبارات الخاصة بالفصل الأول لهذا العام الجديد 2024، فلهذا يتم التساؤل عن النتائج الخاصة بهذه الامتحانات لكي يستطيع جميع الطلاب بالاطمئنان، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على النتائج الخاصة بتلك الامتحانات والميعاد المحدد لها.

متى تطلع نتائج الفصل الأول في العراق

من بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2024 أصبح يكثر التساؤل عن متى تطلع نتائج الفصل الأول في العراق، حيث أن جميع الطلاب بمراحلهم الدراسية المختلفة قد قاموا بالانتهاء من أداء اختباراتهم في هذا الفصل الدراسي، كما أن وزارة التربية في العراق قد قامت باعتماد جميع النتائج الخاصة بهؤلاء الطلاب، حيث أن عمليتي التصحيح وأيضًا المراجعة على جميع الدرجات تتم في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى أنه سيتم الانتهاء والتأكد من عملية الرصد الخاص بهذه الدرجات فور انتهاء التصحيح والمراجعة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح عن أن جميع نتائج الطلاب سوف يتم الإعلان عنها في في خلال الأيام القادمة من شهر فبراير، حيث من المنتظر أن يتم إظهار نتائج الثالث متوسط الفصل الأول والسادس الابتدائي برقم الجلوس في الساعات القادمة.

الاستعلام عن نتائج الفصل الأول في العراق

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها لكي يتم الاستعلام عن نتائج الفصل الأول في العراق، فتكون تلك الخطوات كالآتي: