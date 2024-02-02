بعد انتشار العديد من الأخبار وزارة العمل تُجيب عن هل نزلت أسماء الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية 2024؟+خطوات الاستعلام عن المشمولين في منصة مظلتي

هل نزلت أسماء الوجبة الجديدة من الأسئلة المهمة بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل بالوجبة الجديدة بالعراق لمعرفة ما إذا كان اسمهم قد نزل أم مع الأسماء المقبولة أو لا، حيث تمثل تلك الوجبة مصدرًا هامًا للدعم بالنسبة للأسر الفقيرة والأسر العراقية الأكثر حاجة، ويشمل ذلك البرنامج عدد من الفئات التي يتحقق بها الشروط المطلوبة حتى يكون بإمكانهم الاستفادة من الدعم.

هل نزلت أسماء الوجبة الجديدة

بالنسبة إلى سؤال هل نزلت أسماء الوجبة الجديدة؟ فقد أوضحت الوزارة بأن كل الكشوف المشمولة بالرعاية والتي وصل عددها لحوالي ١.٥ مليون ستكون متاحة بالموقع الخاص بوزارة العمل فور إعداد الكشوف ومراجعة الأوراق، وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن أسماء المشمولين بالوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية، وسنعرفك بالفقرة القادمة على الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه الكشوف.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن للأشخاص معرفة أسماء مستفيدي الرعاية الاجتماعية بعد الإعلان عنها عن طريق تلك الخطوات:

يتم الدخول لمنصة مظلتي.

يتم بعدها الانتقال للقسم الخاص بالرعاية الاجتماعية.

ستجد خيارًا مخصصًا لكشوفات الأسماء المشمولة بالرعاية.

قم بالنقر فوق كشوف الوجبة الأخيرة PDF من أجل التصفح.

ستظهر أمامك قائمة أسماء المستفيدين قم بتحديد ذلك الخيار حتى ترى الأسماء.

قم بإدخال البيانات اللازمة كرقم الهوية.

قم بالنقر فوق الزر المخصص للاستعلام حتى تتحقق من النتائج.

شروط الحصول على الوجبة الجديدة

يتطلب القبول بالوجبة الجديدة تحقق الشروط التالية: