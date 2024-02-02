هل تم تحديد موعد طرح قطع الأراضي المتميزة في المدن الجديدة//رابط حجز قطعة أرض منصة مسكن..وزارة الإسكان تجيب

موعد طرح قطع الأراضي المتميزة، يتساءل عنه العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل في هذه الفترة، حيث تقدم وزارة الإسكان الكثير من الشقق السكنية والأراضي والمشاريع السكنية الأخرى للأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في هذا المقال سنوضح إليكم موعد الطرح وطريقة الحجز.

موعد طرح قطع الأراضي المتميزة

يتم حجز الأراضي في مصر عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الرسمي، ووفقًا لوزارة الإسكان أنه سيتم طرح 3 أنواع من الأراضي للأفراد، وهي قطع الأراضي الأكثر تميزًا، وقطع الأراضي المميزة، وقطع الأراضي المتوسطة، حيث تتنوع المساحات المتاحة بين 350 و 700 متر مربع، وبالتالي يسمح للمواطنين بطلب مساحات أكبر أو أصغر وفقًا لاحتياجاتهم، والآن نقدم لكم موعد طرح قطع الأراضي المتميزة المرحلة الرابعة من مشروع المسكن، حيث كشفت منصة مسكن أن مرحلة الحجز الجديد لقطع الأراضي لم يتم تحديدها حتى الآن، وأن المرحلة السابقة قد بدت في أغسطس الماضي 2023 وانتهت في العاشر من أكتوبر 2023.

حجز قطع أراضي الإسكان المتميز

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن خطوات حجز قطع الأراضي المتميزة، كالآتي: