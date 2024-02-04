قنوات مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة الجديدة مدبلجة عربي..صراع البقاء يشتعل

مسلسل المتوحش الحلقة الجديدة مدبلجة تصدرت محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية للبحث عن الحلقة الجديدة من المسلسل مدبلجة إلى اللغة العربية عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهدي ومتابعي المسلسل والذين لا يتحملون الانتظار حتى موعد عرض المسلسل لمعرفة كافة الأحداث القادمة وذلك بفضل الشهرة الكبيرة التي حصل عليها المسلسل.

مسلسل المتوحش الحلقة الجديدة مدبلجة

قامت الصفحة الرسمية التي تعرض من خلالها مسلسل المتوحش على انستقرام بالإعلان عن موعد عرض الحلقة الجديدة المدبلجة من المسلسل والتي من المقرر عرضها على قناة فوكس التركية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير 2024 حيث قد انتهت آخر حلقات المسلسل بحادث مأساوي إصابة يامان علي وريا وذلك كان على يد شقيقه ألاز.

قصة مسلسل المتوحش 2024

مسلسل المتوحش هو أحد المسلسلات التركية التي تدور في أحداث درامية ونتيجة لنسب المشاهدة المرتفعة منذ أن تم عرض المسلسل للمرة الأولى وبفضل ما يتضمنه من أحداث مشوقة وسريعة جذبت انتباه الكثير من المشاهدين على مستوى كافة الدول العربية، وتدور قصة المسلسل حول شخصية بأمان علي وهو ابن أحد العائلات الشهيرة باسطنبول والذي قد تم اختطافه منذ صغره ليواجه بعدها الحياة في الشوارع والأزقة وينشأ في هذا الوقت علاقة أخوية مع ثلاثة من الأصدقاء وبعد مرور عدة سنوات يتمكن ليامان من العثور على عائلته وبعدها يجبر على التكيف مع حياته الجديدة بعد العودة إلى المنزل.

القنوات الفضائية الناقلة لمسلسل المتوحش

هناك بعض من القنوات الفضائية التي تعرض مسلسل المتوحش التركي على شاشتها باللغة التركية وذلك كل يوم ثلاثاء وهي قناة فوكس التركية كما يتم عرض المسلسل مترجم على بعض منصات التواصل الاجتماعي وكذلك بعض المحركات مثل منصة فجر وذلك يوم الأربعاء أسبوعيًا، كما يعرض المسلسل أيضًا مدبلج باللغة العربية على أحد القنوات الشهيرة وهي قناة ام بي سي مصر بشكل يومي وذلك في الساعة 8:00 مساء.