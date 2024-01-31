لكل المحافظات رابط موقع NATIGA.NET نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024/2023 برقم الجلوس//القاهرة+إسكندرية+الجيزة

رابط موقع NATIGA.NET نتائج الشهادة الإعدادية، ينتظر العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتائج الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر، حيث انتهي الطلاب من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التصحيح حوالي 10 أيام، وبعدها ستتم مراجعة الدرجات قبل إعلان النتائج بضع ساعات فقط، في هذا المقال سنوفر إليكم رابط موقع NATIGA.NET نتائج الشهادة الإعدادية كل المحافظات برقم الجلوس والاسم، تابعونا.

رابط موقع NATIGA.NET نتائج الشهادة الإعدادية كل المحافظات

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الاطلاع على نتائجهم عبر موقع بوابة التعليم الأساسي أو موقع نتيجة نت الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي أو موقع نتيجة نت الإلكتروني.

اختر المحافظة التي يتبعها الطالب.

حدد المرحلة التعليمية المناسبة.

قم باختيار الصف الثالث الإعدادي.

اختر الفصل الدراسي الأول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر النتائج بالدرجات أمامك.

نتيجة الشهادة الإعدادية

من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، وبالتالي ستكون هذه النتيجة هي النتيجة النهائية لطلاب العام الدراسي 2023/2024، وذلك لتحديد مستقبلهم للالتحاق بالثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستعلن مباشرة عند الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، وأشارت أيضًا أنها ستعلن النتائج في كل إدارة تعليمية عند الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق فيها، بإمكان الطلاب الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي التابعة لإدارتها التعليمية أو دخول موقع نتيجة نت الإلكتروني للحصول عن النتائج بكل سهولة ويسر.