أسعار السلع الرئيسية الرز والسكر والزيت هذا الأسبوع طبقا لتسعير اللجنة الوزارية

تشهد أسعار السلع الرئيسية الرز والسكر استقرارًا في الأسواق المصرية في جلسة تداول الأمس حيث لم تظهر تغيرات ملحوظة بالمقارنة مع أسعار اليوم السابق، وذلك بحسب البيانات التي يقوم بنشرها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وتتضمن هذه البيانات أسعار مجموعة من السلع الرئيسية والمواد الغذائية التي يتم تحديثها يوميًا عبر موقعنا الإلكتروني الخاص به، كما قمنا برصد متوسط الأسعار لأهم السلع الرئيسية في الأسواق لليوم ذاته، استنادًا إلى المعلومات المتاحة عبر بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار السلع الرئيسية الرز والسكر والزيت

دائمًا ما يشغل بالك أسعار السلع الرئيسية الرز والسكر والزيت، ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافات ممكنة في مستويات الأسعار في مختلف مناطق الجمهورية، وقد جاءت قائمة الأسعار على النحو التالي:

كيلو الأرز المعبأ: 33.73 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 47.35 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ:25.02 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 72.59 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.08 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة:25.2 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60.38 جنيه.

لتر زيت الذرة: 86.06 جنيه.

أسعار بعض السلع الرئيسية الأخرى

فيما يلي سنعرض بعض أسعار السلع الغذائية الخاصة بالبروتين وهما الآتي: