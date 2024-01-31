بعد حالة الجدل المنتشرة..تعرف على موعد زيادة المعاشات القادمة 2024 وماتسمعش للإشاعات

موعد زيادة المعاشات القادمة يتزايد البحث عنه مع اقتراب الموعد المخصص لصرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير الذي سيكون بعد أيام قليلة فقط من الآن، فقد قامت هيئة التأمين الاجتماعي القومية بالإعلان عن الجدول الخاص بصرف معاشات فبراير وقررت البدء بالصرف في الأيام الأولى من الشهر المقبل وبالتحديد أول يوم من فبراير، ويتضمن ذلك الإعلان وجود زيادة بالمعاشات تشمل جميع فئات المعاشات.

موعد زيادة المعاشات القادمة

من المقرر حسب المادة ٣٥ ستكون هناك زيادة بالمعاشات بنسبة ١٥٪ وسيتم تطبيقها يوم ٣٠ من شهر يونيو، ويتم البدء بصرفها خلال اليوم الأول من شهر يوليو، ولذا سيكون موعد زيادة المعاشات القادمة هو يوم ١ من يوليو ٢٠٢٤ طالما أنه لم يوافق يوم إجازة رسمية أو إجازة أسبوعية.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات ٢٠٢٤

توفر وزارة المالية للأشخاص الاستعلام عن مبلغ زيادة المعاشات من خلال بعض الخطوات المتمثلة فيما يلي:

يتم الدخول على الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

يتم إضافة ال Username.

يتم بعد ذلك وضع الباسورد.

يتم بعدها الضغط فوق الأيقونة المخصصة للإستعلام عن المعاش.

يتم بعدها تدوين البيانات المطلوبة.

ومن ثم ستظهر أمامك كل التفاصيل فورًا.

أماكن صرف المعاشات ٢٠٢٤

يتم توفير العديد من الأماكن التي يستطيع الأشخاص أن يصرفوا المعاشات الخاصة بهم من خلالها، وتشمل هذه الأماكن ما يلي: