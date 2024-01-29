ننشر.. لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي moss.gov.eg

تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والإسكان المصرية لتوفير بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة داخل جمهورية مصر العربية، ومع بدء المرحلة الثانية من هذا الدعم، تتزايد التساؤلات حول كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 ، وكذلك عن الفئات المؤهلة لهذا الدعم والذين تم تفعيل هذه الخدمة لهم وليس لغيرهم من المصريين، إذا كنت ترغب في معرفة كل هذه التفاصيل، تابعوا معنا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة استخدام محركات البحث للوصول إلى منصة وزارة التضامن الاجتماعي وإدخال الرقم الوطني عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 لمقدم الطلب، وتكون الخطوات كما يلي:

تم تخصيص رابط مخصص للاستعلام عن بطا قة الخدمات المتكاملة، اذهب إليه.

بعد تسجيل الدخول، اختر أيقونة الاستعلام عن الطلب من الصفحة الرئيسية للرابط.

إدخال أرقام بطاقة الهوية الوطنية المكونة من 14 رقمًا.

اختر أيقونة البحث، وستظهر حالة الاستعلام على الفور أمام المستخدم.

الفئات المؤهلة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ليس كل من يعتبر نفسه من ذوي الإعاقة يستحق هذا الدعم، ولكن هناك حالات معينة من الفئات التي حددتها الوزارة لاستحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كالتالي: