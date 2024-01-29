بعد ساعات.. نتيجة اولى وثانية ثانوي 2024 الترم الأول برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن النتائج

لن تتوقف عملية البحث منذ انتهاء الامتحانات عن نتيجة اولى وثانية ثانوي 2024، مما يتابع الطلاب جميع المصادر التعليمية لمعرفة الموعد النهائي لاعتماد النتيجة، أكد التعليم أن هناك فريق كنترول على مستوى الجمهورية يقوم بأعمال التصحيح والرصد الآن وسط تفيد يومي من مديريات التعليمية والتعليم حسب كل محافظة، وشدد الدكتور رضا حجازي على عدم السرعة في التصحيح لكي تظهر النتائج بها أخطاً وأنه لا يسمح بحدوث ذلك، وعلى هذا الأساس يقوم فريق الكترول بالتدقيق في الإجابات تطبيقاً للتعليمات والقواعد التي أعلن عنها سيادته، اليوم عبر السطور التالية من المقال نوضح لكم الموعد المتوقع للإعلان عن نتيجة اولى وثانية ثانوي 2024.

نتيجة اولى وثانية ثانوي 2024

يترقب الطلاب ظهور النتائج على احر من الجمر لأنهم يشعرون بالتوتر كلما طالت فترة الانتظار، حيث وردتنا أخبار جديدة منذ قليل من إحدى المصادر التعليمية أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2024 سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة بجميع المدارس، وهذا بعد أن توصلت وزارة التربية والتعليم مع لجان الكنترول التي أكدت أن التصحيح قد تم بمنتهى الشفافية والدقة ولن يتبقى إلا القليل من رصد الدرجات، وفي أقرب وقت ممكن يتم رفع النتائج على المحافظين لبدء الاعتماد والتوزيع بالمدارس، ثم الرفع عبر المواقع الإلكتروني لكي يحصل الطلبة والطالبات عليها بكل سهولة.

لينك استخراج نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024