فرصتك دلوقتي .. أسعار الزيت والسكر والأرز اليوم الإثنين 29 يناير 2024 في الأسواق..قائمة أسعار السلع الأساسية

هناك ارتفاع في مؤشر البحث على جوجل حول أسعار الزيت والسكر والأرز اليوم الإثنين 29 يناير 2024 لأن المواطنين تمر بأزمة كبيرة بسبب زيادة الأسعار، مما تسببت زيادة السلع الأساسية في ضجة كبيرة وغضب الملايين من المصريين لأنهم يتحملون فوق طاقتهم من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة والأبناء، الظروف التي يمر بها المواطنين من أصعب ما مر عليهم من قبل زاد الحمل على رب الأسرة لأنه يعمل ليلاً ونهار لكي يلبي مطالب الأبناء دون أن يشعروا بأي تقصير.

والبعض يبحث عن وظيفة أخرى بجانب وظيفته لكي يسد احتياجات المنزل اليومية التي لا غنى عنها، يعتبر الأرز والزيت والسكر من أهم السلع الأساسية التي لا يمكن أن تتبدل بأي شئ أخر ولذلك ضمن اهتمامات المواطنين وأكثر الموضوعات بحثاً هذه الفترة، تابعوا التقرير التالي لنتعرف سوياً على قائمة أسعار الزيت والسكر والأرز اليوم الإثنين 29 يناير 2024.

أسعار الزيت والسكر والأرز اليوم الإثنين 29 يناير 2024

سعر كيلو الأرز المعبأ يبدأ من 33 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يصل سعر كيلو الفول ما بين 45 إلى 47 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدقيقة الفاخر متعدد الاستخدامات ما بين 24 جنيه وحتى 25 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ من 37 وحتى 38 جنيه.

كما وصل سعر كيلو المكرونة من 28 جنيه وحتى 30 جنيه.

كيلو العدس 29 جنيه.

سعر زجاجة الزيت 700 ملي ما بين 45 جنيه وحتى 50 جنيه.

سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر 80 جنيه.

حقيقة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات

تزامناً مع حلول الشهر الكريم شهر رمضان المواطنين بحاجة لشراء بعض السلع التي تكفي على مدار الشهر، لأن هناك أخبار كثيرة منتشرة على مواقع التواصل وجوجل أن الأسعار في شهر رمضان تتضاعف لتصل إلى أعلى مستوى، وسريعاً قامت وزارة التموين بنفي هذه الأخبار وأكدت أن هذه الفترة هناك حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار، كما أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الدولة تبذل جهد كبير لتوفير السلع بكميات أكبر ليكون هناك مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر، كما تبدأ معارض أهلاً رمضان في 15 من فبراير المقبل وحتى 15 من مارس 2024، وسوف تتوفر السلع بأسعار مخفضة لجميع السلع الأساسية والمنتجات المختلفة.