اتفرج على الهندي براحتك .. استقبل معنا تردد قناة زي ألوان Zee ALwan 2024 لمشاهدة باقة ممتعة من المسلسلات والأفلام الهندية

تعتبر قناة زي ألوان أحد أهم وأشهر القنوات الهندية في العالم العربي وهذه القناة لها قاعدة جماهيرية تتخطى ملايين المشاهدين من مختلف الدول ونجد أن هذه القناة، تقدم محتوى مميز للغاية لمحبي الحضارة الهندية لأنها تجمع ما بين المسلسلات التاريخية سواء كانت هندية أو حتى تركية، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الأفلام الجديدة كليا في السينما الهندية، والتي تعرض على هذه القناة بشكل حصري، وهي تعتبر من أوائل القنوات الهندية التي تم افتتاحها على القمر الصناعي نايل سات، وفي هذا الموضوع نذكر لكم الترددات الجديدة لقناة زي ألوان لمشاهدة ممتعة.

تردد قناة زي ألوان Zee ALwan

حتى نكون قادرين على مشاهدة قناة زي ألوان المتميزة بجودة مرتفعة ودون أي انقطاع أو تشويش، علينا أن نستخدم البيانات التي سوف نذكرها لكم في هذه الفقرة والتي تختص بالترددات الجديدة لقناة زي ألوان الهندية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الجديد: 27500.

التردد : 11277.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

التردد: 11862.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

طريقة ضبط قناة زي ألوان Zee ALwan

نجد أن قناة زي ألوان دائما ما تفاجئ متابعيها من كل الدول بتحديث المحتوى الذي تقوم بتقديم سواء كان مسلسلات هندية أو أفلام مدبلجة، فنجد أنها بعد أن كانت تقوم بعرض المحتوى الهندي فقط أصبحت أيضا تقوم بعرض مسلسلات تركية حديثه على شاشتها، وتأخذ كذلك عروض حصرية لتلك المسلسلات ويمكن أن نقوم بضبط قناة زي ألوان على جهاز الاستقبال الخاص بنا فقط من خلال إتباع تلك الخطوات: