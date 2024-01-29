لعشاق المسلسلات السورية.. إليكم تردد قناة لنا المفتوحة بآخر تحديث (يناير 2024) على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعد قناة “لنا السورية” نافذة متميزة إلى عالم روائع الدراما الشامية، حيث تحظى الصناعة التلفزيونية السورية بمكانة بارزة في الوسط الفني العربي، وتتمتع القناة بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية خصوصاً في بلاد الشام والخليج، وتشتهر “لنا” بعرض مجموعة وافرة ومتنوعة من المسلسلات التلفزيونية العربية والمدبلجة، تجذب هذه الإنتاجات المشاهدين بقصصها المثيرة وأداء الممثلين المتميزين، وفي هذا المقال سنقدم لكم لمحة عنها إضافة إلى تفاصيل تردد قناة لنا على نايل سات وعرب سات، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن برامج ومسلسلات قناة لنا

من بين القنوات السورية الرائدة، تبرز قناة “لنا” كواحدة من أشهر القنوات التلفزيونية في سوريا والعالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات السورية الوطنية والمشتركة مع دول عربية أخرى، وتتميز “لنا” بعرض مسلسلات ذات قيمة ثقافية واجتماعية رفيعة، حيث تسعى جاهدة لنشر الوعي والتثقيف من خلال منصتها للدراما التلفزيونية.

تتنوع المسلسلات التي تعرض على قناة “لنا” بين الدراما الاجتماعية والرومانسية والتاريخية والكوميدية، ويتميز إنتاج هذه القناة بالجودة العالية والدقة في التنفيذ، كما يقدمها أبرز المشاهير مثل “باسم ياخور” و”أيمن زيدان” و”أمل عرفة” و”رابعة الزيات”، مما جعل “لنا” تستقطب جمهوراً واسعاً في الوطن العربي.

التفاصيل التقنية لتردد قناة لنا الجديد 2024

تعتبر قناة لنا المفتوحة على الأقمار الصناعية واحدة من القنوات المهمة في عالم الدراما والبرامج الترفيهية في بلاد الشام، وإليك تفاصيل الاستقبال على الأقمار الصناعية.

تردد قناة لنا مسلسلات المفتوحة على نايل سات.

تردد القناة: 11373

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة لنا مسلسلات المفتوحة على عرب سات.

تردد القناة: 11277

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

تجدر الإشارة إلى أن قناة “لنا” تبث بجودة عادية، لهذا يمكن استقبالها والاستمتاع بمسلسلاتها وبرامجها المختلفة حتى على أجهزة التلفزيون العادية القديمة، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون (LANA).