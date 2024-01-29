هتتفرج من غير اشتراك ..تردد قناة الكأس اكسترا 1-2 على نايل سات Alkass Extra.. تابع مباريات كأس آسيا 2024 العراق ضد الاردن وقطر ضد فلسطين

تردد قناة الكأس اكسترا 1-2 على نايل سات التي أعلنت عن قيامها بنقل البث المباشر لجميع مباريات كأس آسيا للموسم الجاري 2024، حيث تضم هذه البطولة مشاركة أكبر عدد من الفرق ومن بداية الانطلاق والمنافسة قوية للغاية، واليوم سوف تنطلق مباراتين في غاية الأهمية، المباراة الأولى بين العراق والأردن والمباراة الثاني بين قطر وفلسطين

وهذا ما يجعل مؤشر البحث يرتفع كل دقيقة لأن هناك محاولات كثيرة من عشاق الساحرة المستديرة للوصول إلى مواعيد المباريات و تردد القنوات التي تقوم بنقل البث بدون أي اشتراك، الكأس اكسترا هي قناة عربية قطرية تملك العديد من الإمكانيات التي تجعلها تنقل مختلف الدوريات والبطولات الآسيوية والعربية، واليوم عبر الفقرات التالية نقدم لكم تردد قناة الكأس اكسترا 1-2.

تردد قناة الكأس اكسترا 1-2

الكأس أكسترا تستخدم أجهزة بث حديث ولديها إمكانيات عالية جزء كبير من تقدمها ونجاحها، تنقل القناة المحتوى الرياضي بشكل مجاني على مدار 24 ساعة، وتقدم القناة المباريات والبرامج والنشرة الإخبارية اليومية بأفضل جودة وتتمتع بصورة شديدة النقاء وصورتها في قمة القوة والوضوح، وهذا ما يمنع أن يحدث تقطيع أو تشويش، تعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بأقوى إشارة ويأتي التردد الجديد للقناة على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة الكأس أكسترا 1

القناة : 11919.

الاستقطاب : أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحِيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس أكسترا 2

التردد: 10770.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: مفتوح

قناة الكأس أكسترا Alkass Extra

تقوم قناة الكأس اكسترا 1 وقناة الكأس اكسترا 2 بنقل مباريات كأس آسيا 2024، وسوف تقوم القناة اليوم الاثنين 29 من يناير بنقل مباراتين

المباراة الأول يخوضها العراق أمام نظيره الأردن على استاد خليفة الدولي وسوف يتم نقل المباراة على شاشة الكأس أكسترا 1و2 في تمام الساعة 1.30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 2.30 مساءً بتوقيت السعودية والتعليق بصوت خالد الحدي و سمير اليعقوبي.

والمباراة الثاني بين قطر وفلسطين ضمن منافسات كأس آسيا الدور 16 على استاد البيت في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والساعة 7 بتوقيت السعودية على قناة الكأس أكسترا 1و2 والتعليق بصوت خليل البلوشي ومنتصر الأزهري.