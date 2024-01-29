دفعة فبراير 2024.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم المحافظات عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائى لصرف مستحقات الدفعة السابعة، وبشكل واضح أن الدفعة لم يتم صرفها هذا الشهر وفقاً لما وردنا من معلومات، لكن هناك توقعات كثيرة ومؤكدة عن اقتراب اعلان كشوفات المشمولين، ضمن أكثر الموضوعات بحثاً على محركات جوجل الرسمي في العراق الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة، حيث كان من المتوقع أن تصرف في ديسمبر 2023 لكن بسبب بعض الأمور تم تأجيل الموعد لحين إشعار جديد من الوزارة، ترقبوا معنا السطور التالية للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تداولت بعض الأنباء الساعات الماضية على صفحات الفيس بوك أن السبب وراء تأخير إعلان كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة والمؤجلة من عام 2023،جاء بسبب كثرة أعداد المتقدمين والذي وصل لأكثر من 350 ألف وفقاً للأحصائيات.

سوف يتم الإعلان عن 70 ألف مشمول من الرجال والنساء مع حلول شهر فبراير القادم 2024، وهذا ما يجعل الفرق المختص شديد الحرص على التدقيق في بيانات المتقدمين لقبول الفئة المتضررة والأكثر استحقاقاً لأن هناك فارق كبير في عدد المتقدمين والعدد الذي يحصل على الدعم، وهذا يأتي بتوجيهات رسمي من الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مراعاة لما يمر به المواطنين هذه الفترة، ونؤكد لحضراتكم فور اعلان موعد رفع الكشوفات ننشر لم على الفور.

رابط وخطوات الاستعلام اسماء المشمولين دفعة فبراير 2024

تستخرجون الكشوفات إلكترونياً بعد الإعلان عنها من الوزارة لذا عليكم اتباع الخطوات التالية:.